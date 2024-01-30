Традиционный японский праздник, который японки ненавидят всей душой

Да, в Японии принято отмечать день наступления первых месячных.
И хотя девушки совсем не в восторге от такого внимания к столь интимному событию в своей жизни, но традиция есть традиция, ее положено соблюдать.
Праздник менахе - именно так называется семейное торжество, которое отмечают, когда девушке исполняется 13 лет.
Как правило в этом возрасте начинаются первые месячные у японок.
Этот день считается особенным, день, когда девочка становится взрослой девушкой, которая уже может быть невестой.
Традиция отмечать менахе есть не только у японцев, этому дню уделяют особое внимание многие восточные и мексиканские народы.
Япония при этом удивляет своими противоречиями.
С детских лет девочкам внушают, что вся тема женской гигиены, менструального цикла - это табу, говорить об этом нельзя, если только шепотом и украдкой.
Другими словами иметь месячные в Японии - это стыдно. Покупка прокладок превращается в настоящий квест.
Продавец упаковывает их в специальный непрозрачный черный пакет, чтобы не дай бог никто не увидел, что девушка покупает прокладки.
Делается это все под прилавком, опять же в тайне от посторонних глаз.
При таком отношении к месячным японцы почему-то открыто и празднично отмечают это событие, вгоняя в краску юных девушек, виновниц торжества.
Стол накрывают особыми блюдами: красным рисом, красными яблоками, красной фасолью.
Если в этот день в доме бывают гости, они сразу понимают, что происходит и какое событие отмечают.
Несчастная юная японка испытывает крайне неприятные ощущения, присутствуя на этом застолье.
Позже повзрослевшие японские женщины вспоминают такие праздники как одни из самых ужасных моментов в своей жизни.
Кстати, в Японии даже придумали милого маскота, который является воплощением менструации.
Это существо розового цвета в форме сердечка с пухлыми красными губами и красными штанишками по имени Сэйри-тян.
Персонаж известен всей Японии, про него есть манги, мультфильмы, видеоролики, в общем фигура очень знаменитая и популярная.
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