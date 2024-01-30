Традиционный японский праздник, который японки ненавидят всей душой

21:10 2024-01-30
Традиционный японский праздник, который японки ненавидят всей душой

В Японии тема менструации считается запретной и постыдной, при этом приход первых месячных отмечают, как праздник.

Да, в Японии принято отмечать день наступления первых месячных.

И хотя девушки совсем не в восторге от такого внимания к столь интимному событию в своей жизни, но традиция есть традиция, ее положено соблюдать.

Праздник менахе - именно так называется семейное торжество, которое отмечают, когда девушке исполняется 13 лет.

Как правило в этом возрасте начинаются первые месячные у японок.

Этот день считается особенным, день, когда девочка становится взрослой девушкой, которая уже может быть невестой.

Традиция отмечать менахе есть не только у японцев, этому дню уделяют особое внимание многие восточные и мексиканские народы.

Япония при этом удивляет своими противоречиями.

С детских лет девочкам внушают, что вся тема женской гигиены, менструального цикла - это табу, говорить об этом нельзя, если только шепотом и украдкой.

Другими словами иметь месячные в Японии - это стыдно. Покупка прокладок превращается в настоящий квест.

Продавец упаковывает их в специальный непрозрачный черный пакет, чтобы не дай бог никто не увидел, что девушка покупает прокладки.

Делается это все под прилавком, опять же в тайне от посторонних глаз.

При таком отношении к месячным японцы почему-то открыто и празднично отмечают это событие, вгоняя в краску юных девушек, виновниц торжества.

Стол накрывают особыми блюдами: красным рисом, красными яблоками, красной фасолью.

Если в этот день в доме бывают гости, они сразу понимают, что происходит и какое событие отмечают.

Несчастная юная японка испытывает крайне неприятные ощущения, присутствуя на этом застолье.

Позже повзрослевшие японские женщины вспоминают такие праздники как одни из самых ужасных моментов в своей жизни.

Кстати, в Японии даже придумали милого маскота, который является воплощением менструации.

Это существо розового цвета в форме сердечка с пухлыми красными губами и красными штанишками по имени Сэйри-тян.

Персонаж известен всей Японии, про него есть манги, мультфильмы, видеоролики, в общем фигура очень знаменитая и популярная.

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