Оливье - традиционный салат на Новый год, но диетологи его очень ругают

К "плохим" продуктам, входящим в состав салата, эксперты относят майонез, колбасу, соленые огурцы.

Кроме этого, блюдо является очень калорийным из-за наличия в нем большого количества яиц.

К оливье на новогоднее застолье подают обычно жирную мясную пищу, вся эта "компания" - сильнейший удар по здоровью.

Как сделать салат менее вредным, сохранив при этом его вкусовые качества?

Марина Купфер, диетолог:

«Колбасу лучше заменить на отварную курицу, майонез — на нежирную сметану, соленые огурцы — на свежие (или их можно класть дополнительно). Картошку в салате можно заменить на более полезную белую фасоль. Кроме того, можно либо не класть в салат яйца совсем, либо положить их, но в малом количестве»

Еще один полезный совет: не стоит сразу заправлять весь салат.

Лучше хранить все ингредиенты в контейнере в холодильнике, а заправку (сметану и к ней зеленый лук) - тоже в холодильной камере, но в отдельной емкости.

Смешивать заправку с салатом нужно непосредственно перед употреблением, отложив в тарелку нужное количество.

Так блюдо сохранит в себе больше пользы и всегда будет свежим.