Эксперты рассказали, какие меры принять при укусе змеи

Рассказываем, что делать, чтобы избежать укуса гадюки.
В лесу носите закрытую одежду и обувь. Джинсовые вещи уменьшают количество впрыснутого яда втрое.
На ноги лучше всего надевать резиновые сапоги или другие высокие ботинки из плотного материала.
При сборе ягод и грибов предварительно шевелите траву палкой.
Если заметили змею, не трогайте её, просто спокойно, без резких движений отойдите в сторону.
Гадюки почти никогда сами не нападают на человека, только обороняются.
Обязательно возьмите с собой в лес антигистаминный препарат
Что делать, если змея все-таки укусила:
Принять любой антигистаминный препарат.
Снять все украшения и стесняющую движения одежду с укушенной конечности.
Обездвижить пораженную конечность шиной или любым другим подручным средством. Свести к минимуму физическую активность.
С мылом промыть рану, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку.
Поврежденную конечность во время транспортировки нужно держать на уровне сердца: не поднимать выше головы и не опускать ниже.
Пить много воды.
Быстро вызвать скорую помощь!
Что не надо делать, если укусила гадюка:
Высасывать яд.
Делать разрезы и прижигания на месте укуса.
Накладывать жгут.
Самостоятельно вводить сыворотку - это может делать только врач в стационаре по определённой схеме.
Пить алкоголь.
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