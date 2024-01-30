Эксперты рассказали, какие меры принять при укусе змеи

22:50 2024-01-30
Эксперты рассказали, какие меры принять при укусе змеи

Самая распространенная ядовитая змея на территории России - гадюка. Также в лесу во время прогулки можно встретить ужа или медянку.

Рассказываем, что делать, чтобы избежать укуса гадюки.

В лесу носите закрытую одежду и обувь. Джинсовые вещи уменьшают количество впрыснутого яда втрое.

На ноги лучше всего надевать резиновые сапоги или другие высокие ботинки из плотного материала.

При сборе ягод и грибов предварительно шевелите траву палкой.

Если заметили змею, не трогайте её, просто спокойно, без резких движений отойдите в сторону.

Гадюки почти никогда сами не нападают на человека, только обороняются.

Обязательно возьмите с собой в лес антигистаминный препарат

Что делать, если змея все-таки укусила:

Принять любой антигистаминный препарат.

Снять все украшения и стесняющую движения одежду с укушенной конечности.

Обездвижить пораженную конечность шиной или любым другим подручным средством. Свести к минимуму физическую активность.

С мылом промыть рану, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку.

Поврежденную конечность во время транспортировки нужно держать на уровне сердца: не поднимать выше головы и не опускать ниже.

Пить много воды.

Быстро вызвать скорую помощь!

Что не надо делать, если укусила гадюка:

Высасывать яд.

Делать разрезы и прижигания на месте укуса.

Накладывать жгут.

Самостоятельно вводить сыворотку - это может делать только врач в стационаре по определённой схеме.

Пить алкоголь.

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