В Москве мастер боевых искусств до полусмерти избил школьника

Ибатов, весящий 110 килограмм и профессионально занимающийся джиу-джитсу, увидел ребёнка, который беспричинно пинал машины. Взрослый мужчина сделал мальчику замечание, однако тот его не послушал.

После этого Сергей Ибатов вступил в драку со школьником, сломав ему кости черепа и причинив ушиб мозга. Мужчина избивал лежачего мальчика руками и ногами.

Спустя день Ибатова задержали полицейские, нападавший вину признаёт. Тем не менее, задержанному грозит 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.