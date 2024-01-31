В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

31 января южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что сегодня около 8.40 по местному времени возле города Кунсан разбился американский истребитель F-16.

Известно, что Кунсан располагается в 274 километров от Сеула, где дислоцируется военная база ВВС Соединённых Штатов. Предполагается, что истребитель прилетел именно оттуда.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Джо Байдена передать ВСУ американские истребители F-16, однако Киев так и не получил эти самолёты.