Известный телеведущий Грэм Нортон из Ирландии откровенно рассказал о своих встречах с Мадонной

Известный телеведущий Грэм Нортон из Ирландии приоткрыл завесу тайны своих многочисленных интервью с Мадонной, пишет Уahoo.com.

На Magic Radio он поведал своей коллеге, ведущей Харриет Скотт, почему Мадонна в Британии дает интервью только ему.

Она в 2012 году снялась в моем шоу, - пояснил Грэм. А потом поссорилась со мной, и отдала предпочтение другим тележурналистам. Но в 2019 вернулась в мою передачу снова.

Журналист при этом отметил, что Мадонна ему нравится, но "с ней нелегко”.

Мадонна в настоящее время находится на гастролях своего первого в истории шоу The Celebration Tour, которое получило чрезвычайно положительные отзывы, в том числе - от самого Грэма Нортона.