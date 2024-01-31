В Питере пьяный пенсионер убил и расчленил сына, выбросив останки в реку

На допросе задержанный рассказал о подробностях убийства, которое произошло на фоне распития алкоголя. В пылу возлияний отец и сын поссорились, после чего младший пошёл на старшего с кулаками.

Пенсионер утверждает, что в этот момент у него в руке был нож, и он выставил руки перед собой для защиты. Ребёнок мужчины якобы сам напоролся грудью на лезвие, после чего скончался.

Попытавшись скрыть следы преступления, мужчина разрубил топором труп сына на куски, расфасовав останки по пакетам. После этого убийца выбросил останки сына в реку.