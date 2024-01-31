Можно ли пить воду во время еды, диетологи поставили точку в этом популярном споре

Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от того, какое блюдо вы употребляете.

Тяжелая пища без жидкости будет перевариваться долго и непросто, что может создать ощущение дискомфорта в области живота.

Однако это позволяет на длительный период времени избавиться от чувства голода, если для вас важен процесс похудения.

Вода в таком случае сможет просто ускорить процесс пищеварения, сделав его максимально комфортным и быстрым.

Однако при употреблении первых блюд от воды стоит отказаться: потребности в ней нет никакой.

Важно понимать, что в большом количестве во время приема пищи воду пить не стоит, 150 мл для обеда или ужина будет вполне достаточно.