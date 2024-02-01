Рэпер Трэвис Скотт подарил уборщику $5000 на своём концерте

Накануне в концертном зале Kaseya Center в Майами состоялся концерт рэпера Трэвиса Скотта, который ознаменовался актом альтруизма со стороны музыканта. Во время выступления Скотт заметил уборщика, который убирал мусор в зале.

Трэвис Скотт прервал своё выступление, обратившись к уборщику. Исполнитель подарил мужчине пять тысяч долларов и посоветовал ему взять выходной, просто насладившись концертом.

В сети распространилась видеозапись, на которой Скотт дарит деньги уборщику. Заметно, что получивший 5 тысяч долларов мужчина счастлив, а окружающие его посетители концерта не скрывают своего ликования.