Рэпер Трэвис Скотт подарил уборщику $5000 на своём концерте

13:46 2024-02-01
Рэпер Трэвис Скотт подарил уборщику $5000 на своём концерте

Американский музыкант Трэвис Скотт заметил уборщика на собственном концерте, после чего решил осчастливить мужчину.

Накануне в концертном зале Kaseya Center в Майами состоялся концерт рэпера Трэвиса Скотта, который ознаменовался актом альтруизма со стороны музыканта. Во время выступления Скотт заметил уборщика, который убирал мусор в зале.

Трэвис Скотт прервал своё выступление, обратившись к уборщику. Исполнитель подарил мужчине пять тысяч долларов и посоветовал ему взять выходной, просто насладившись концертом.

В сети распространилась видеозапись, на которой Скотт дарит деньги уборщику. Заметно, что получивший 5 тысяч долларов мужчина счастлив, а окружающие его посетители концерта не скрывают своего ликования.

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