Учёные: у курящих вейпы подростков развивается слабоумие

Согласно данным эксперимента, подростки, начинающие употреблять никотин посредством сигарет до 15 лет, существенно глупее своих сверстников.
Учёные считают, что детское слабоумие может прогрессировать из-за негативного воздействия больших доз никотина на мозг несовершеннолетнего.
Также выяснилось, что люди, которым трудно даётся принятие тех или иных решений, чаще курят сигареты и вейпы, в то время как лёгкие на подъём реже тянутся к источникам никотина.
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