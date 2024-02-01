Учёные: у курящих вейпы подростков развивается слабоумие

Согласно данным эксперимента, подростки, начинающие употреблять никотин посредством сигарет до 15 лет, существенно глупее своих сверстников.

Учёные считают, что детское слабоумие может прогрессировать из-за негативного воздействия больших доз никотина на мозг несовершеннолетнего.

Также выяснилось, что люди, которым трудно даётся принятие тех или иных решений, чаще курят сигареты и вейпы, в то время как лёгкие на подъём реже тянутся к источникам никотина.