Гетти Грин: женщина, ставшая настоящим финансовым гением начала XX века

21:11 2024-02-01
Гетти Грин: женщина, ставшая настоящим финансовым гением начала XX века

Гетти Грин увеличила свое состояние с $7,5 млн до $100 млн, торгуя на бирже облигациями и инвестируя в железные дороги и недвижимость.

Родилась Гетти Грин далеко не в бедной семье и никогда не испытывала нужды.

Ее родители, адепты религиозного общества квакеров, владели серьезным китобойным промыслом и получали баснословные прибыли. Видимо, коммерческая жилка передалась дочери по наследству вместе с родительскими генами.

Как все начиналось

В шесть лет она уже не на шутку увлекалась бизнесом, читала книги по экономике и финансовые газеты, разбиралась в биржевых котировках, а в 13 лет заправски вела семейную бухгалтерию.

Первый свой счет в банке она открыла в восемь лет.

Основы воспитания Гетти приобрела в квакерской школе, где детям каждый день вдалбливали, что главной жизненной добродетелью является бережливость.

Когда девушке исполнилось 19 лет, отец отправил ее набираться светского опыта и лоска в Нью-Йорк с 1200 долларами в кармане. Это были очень приличные деньги.

Но не высший свет манил Гетти, а игра на бирже – вот где настоящий адреналин! Домой она вернулась в том же платье, но счастливая.

Делая ставки на бирже, она удвоила первоначальный капитал, который выдал ей отец. Тогда-то она поняла, что ее родной дом – это Уолл-стрит, а делать деньги – ее призвание.

Так, на свой 21-й день рождения Гетти отказалась зажигать свечи на праздничном торте, а наутро продала их на рынке. Использованные салфетки она не выбросила, а выстирала и разгладила, оставив к новым застольям.

Деньги для девушки стали настоящим фетишем. Она их делала буквально из воздуха, слухи о ее причудах моментально разлетелись по округе.

Гетти постоянно ходила в одном и том же старом платье, отпугивая потенциальных женихов, хотя внешне была привлекательной девушкой.

Стиралось это платье в исключительных случаях, да и то не все, а только запачканный о тротуар подол. Даже нижнее белье Гетти меняла, когда оно истиралось до дыр.

Замужество

После кончины отца она унаследовала приличный капитал и обрела статус завидной невесты.

Замужество не входило в ее планы, но все решил случай.

Эдвард Грин, компаньон ее отца по бизнесу, давно уже засматривался на девушку и в письме признался ей в любви, но случайно отправил вместо него счет за костюм. Сумма в чеке приятно порадовала своей скромностью.

Генриетта была очарована его бережливостью и дала согласие стать его женой, но с обязательным условием – составлением брачного контракта, где муж не претендует ни на единый заработанный ею цент.

Деньги, полученные в наследство, Гетти вложила в военную кампанию Севера против Юга и не прогадала.

Еще большую прибыль принесло ей вложение средств в облигации американских железных дорог.

Немалые доходы приносила еще одна ее сумасшедшая страсть, в которой она достигла высшего пилотажа, – ростовщичество.

Гетти не пугала должников высокими процентами даже в тяжелые кризисы и всегда была в выигрыше.

К ней за кредитованием обращалась даже мэрия Нью-Йорка.

Финансовое кредо этой дамы поражало своей простотой: «Следует всегда дешево покупать, дорого продавать, сочетая это правило с тремя вещами – проницательностью, упорством и бережливостью».

Здесь Гетти явно слукавила, назвав бережливостью свою невероятную скупость. Именно это качество сделало ее главным действующим лицом не только новостей мира финансов, но и скандальных репортажей.

Жизнь шла своим чередом, Гетти с головой была в работе: недвижимость, спекуляции на курсах валют, ценные бумаги.

Между тем она успела родить сына Нэда и дочь Сильвию.

С мужем она разошлась без всякого сожаления, узнав, что тот через подставных лиц воровал ее деньги и уже был на крючке у кредиторов.

В 1902 году он умер из-за хронического нефрита. Тем временем доходы Гетти росли как на дрожжах, но еще с большей быстротой росло ее скупердяйство.

Владея целыми кварталами в Чикаго, она никогда не имела собственного дома, предпочитая жить в дешевых съемных квартирках или второсортных гостиницах.

Ее экстравагантное отношение к быту поражает воображение. Стирала она в ведре прямо в номере, связанные узлом влажные вещи выбрасывала в окно, а затем раскладывала их сушиться на траве.

Еженедельные походы в магазин становились сущей пыткой для Сильвии и Нэда.

Они и мечтать не могли о разных вкусностях, зато, сгорая от стыда, смотрели, как их мать без устали торгуется, как дружно ненавидят ее и продавцы, и покупатели.

Стратегическими покупками были вчерашний хлеб и овсянка. Всего же на недельный запас продуктов отводилось пять долларов.

Сыну доставалась еще одна незавидная роль. Он должен был заново продавать газеты с биржевыми сообщениями после того, как их прочитает мать. Это удавалось не всегда, но и тогда скаредная дама знала, как их применить.

Они подкладывались под верхнюю одежду и служили утеплителем в холодную погоду.

Куда бы ни приходила Гетти, она не изменяла своему любимому принципу: «сэкономить цент – значит, заработать его».

Стоило аптекарю сказать, что пузырек от лекарства стоит столько же, сколько и содержимое, она возвращалась домой и приносила собственную тару.

За черное платье в пол и склочный нрав люди дали ей прозвище «Ведьма с Уолл-стрит».

Экономияна здоровье сына и смерть от жадности

Гетти очень редко мылась, не утруждая себя даже лишний раз сполоснуть руки. Так и ходила грязная, источая «аромат», подкрепленный луком, который женщина жевала, дабы не подхватить простуду.

Основу рациона Ведьмы с Уолл-стрит составляли 15-центовые пирожки.

Позже главной пищей стала дешевая овсянка, которую она готовила на батарее отопления. Конечно, не из-за удобства, а исключительно в целях экономии.

Апофеозом «аттракциона невиданной жадности» Гетти Грин стал ее собственный сын.

Катаясь с горки, одиннадцатилетний Нэд перевернулся на санках и серьезно повредил ногу.

Нацепив ветхие лохмотья, Гетти отправилась в больницу. Она рассчитывала, что нищебродский вид разжалобит врачей-стяжателей и они помогут Нэду бесплатно.

Но популярность Гетти благодаря прессе была настолько велика, что лекари без труда узнавали ее и гневно открещивались от подобного благородства.

Заботливая мамаша решила сама лечить сына на дому. Подобная беспечность и чудовищная скупость стали причиной гангрены и ампутации ноги выше колена.

Кстати, операцию сыну оплатила не Гетти, а бывший муж. До самой кончины Нэд Грин ходил с протезом.

Умерла Генриетта Грин в 1916 г. на 81-м году жизни от инфаркта.

Именно жадность и подвела финальную черту ее скупой жизни: Гетти хватил удар, когда она узнала, что переплатила за молоко.

И это все про женщину, которая оставила после себя больше 100 (а по некоторым источникам, 200) миллионов долларов (по нынешним меркам приблизительно около 5 миллиардов). Все накопленные миллионы были очень быстро спущены ее потомками.

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