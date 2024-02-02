В Курчатове пьяный мужчина беспричинно ударил ребёнка и поплатился

В городе Курчатов Курской области нетрезвый мужчина подошёл к маленькому мальчику, пока его родители отвлеклись на разговоры между собой. Прохожий подошёл к ребёнку и без видимой причины сильно ударил его кулаком в лицо.

От удара мальчик буквально отлетел на пол и продолжил лежать неподвижно. К нападавшему мужчине тут же подбежала мама ребёнка, кинувшись на обидчика с кулаками, но настоящее возмездие настигло взрослого драчуна секундой позже.

Вслед за матерью к пьяному мужчине подбежал отец мальчика, который уже сам ударил нападавшего. От удара мужчина упал на пол, но вдогонку ему прилетел ещё один. После этого на место событий была вызвана полиция.