В Курчатове пьяный мужчина беспричинно ударил ребёнка и поплатился

00:14 2024-02-02
В Курчатове пьяный мужчина беспричинно ударил ребёнка и поплатился

Явно перебравший с алкоголем россиянин напал на малолетнего ребёнка, однако его ждала мгновенная карма.

В городе Курчатов Курской области нетрезвый мужчина подошёл к маленькому мальчику, пока его родители отвлеклись на разговоры между собой. Прохожий подошёл к ребёнку и без видимой причины сильно ударил его кулаком в лицо.

От удара мальчик буквально отлетел на пол и продолжил лежать неподвижно. К нападавшему мужчине тут же подбежала мама ребёнка, кинувшись на обидчика с кулаками, но настоящее возмездие настигло взрослого драчуна секундой позже.

Вслед за матерью к пьяному мужчине подбежал отец мальчика, который уже сам ударил нападавшего. От удара мужчина упал на пол, но вдогонку ему прилетел ещё один. После этого на место событий была вызвана полиция.

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