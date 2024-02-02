Тринадцатилетняя дочь Клаудии Шиффер Козима стала копией своей звездной мамы

Легенда подиума 53-летняя Кладии Шиффер вернулась в медиапространство, продвигая новый фильм мужа Мэтью Вона. На премьеру в Лондоне звезда 90-х пришла со своей младшей дочерь. Козимой, и это произвело фурор.

Поклонники отметили, что девочка похожа на мать: она высокая, стройная и обладает стилем немецкой топ-модели. Многие считают ее преемницей Шиффер в мире моды.

Клаудия Шиффер с детьми редко бывает на публике. Модель оставила подиум в 2009 году и живет с семьей в своем особняке в Великобритании. Шиффер и Вон в счастливом браке 22 года, у них троей детей: 21-летний Каспар, 19-летняя Клементина и 13-летняя Козима.

Клаудия ранее признавалась: какую бы дорогу в жизни они не выбрали, она всегда будет рядом и поможет им осуществить свою мечту.