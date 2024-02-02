В Китае казнили пару, глава которой выбросил с 15-этажа своих маленьких детей

Отец в Китае убил двух своих маленьких детей, сбросив их с 15-го этажа. Как пишет Уahoo.com, на такой шаг мужчина пошел, чтобы удовлетворить запросы своей новой пассии.

Эта трагедия произошла в 2020 году в городе Чунцин на юго-западе страны и вызвала бурные эмоции. Пару признали виновной, и суд приговорил отца и его сожительницу к смертной казни. На этой неделе решение было приведено в исполнение.

Мотивы пары шокировали китайское население. Чжан Бо признался, что убил своего 1-летнего сына и 2-летнюю дочь от первого брака, чтобы доставить удовольствие новой подруге Чэнчэнь и жениться на ней. Семья последней не хотела, чтобы та вышла замуж за мужчину, у которого есть дети.

Преступление они замаскировали под случайность.