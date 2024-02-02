Как обеспечить постоянное цветение орхидей: секреты ухода, которые полезно знать каждому владельцу

Выбирайте для орхидей место с ярким, но рассеянным светом. Идеально подойдут восточное или западное окно. В случае с южным или северным окном, можно использовать занавески или специальные фитолампы.

Соблюдайте умеренную температуру, исключая резкие перепады. Днем температура должна быть от 18 до 25 °C, а ночью - от 15 до 18 °C.

Из тропиков орхидеи привыкли к высокой влажности воздуха.

Чтобы поддерживать оптимальные условия, можно опрыскивать листья и корни теплой водой, использовать поддоны с влажными камнями и устанавливать увлажнители воздуха.

Регулярно подкармливайте орхидеи специальными удобрениями для них. Весной и летом подкармливание проводите раз в неделю, зимой - раз в месяц, предварительно полив растение водой.

Пересаживайте орхидеи каждые два года или при необходимости, используя подходящий субстрат на основе коры, мха или кокосового волокна.