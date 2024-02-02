Холодоустойчивые сорта огурцов, которые уродятся в любую погоду

Эти огурцы не боятся капризов погоды и всегда гарантировано дают урожай.
Теща от производителя "Гавриш"
Теща - это гибрид, выведен специально для северных регионов, поэтому легко переносит нестабильную погоду.
Хорошо растет в жару, проливные дожди, устойчив к холоду, очень долго плодоносит – до самых осенних заморозков.
Урожайный вид, можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте
Размеры плодов небольшие, не более 13 см, поэтому прекрасно подходят для засолки.
Очень вкусны в свежем виде, в различных салатах. С одного куста можно собрать более 6 кг свежих огурчиков.
Чтобы огурчики не переросли, рекомендуется урожай собирать через день.
Сорт Бастион, компания-производитель: "Агрофирма Поиск"
Сорт урожайный, имеет товарный вид, хорошо будет расти как в теплице, так и в открытом грунте.
Минус: растение очень чувствительно к перепадам температуры. Огурец стойкий к различным вирусам и не капризен в уходе.
Плоды вырастают длиной не более 15 см. На вкус хрустящие, с плотной, но тонкой кожицей.
Мякоть не содержит пустот и горечи. Вкус свежий и сладковатый.
Сорт Форсаж, компания-производитель: "Агрофирма Поиск"
Сорт очень популярен и любим многими огородниками. Самоопыляемый, можно выращивать в парнике, но отлично будет расти и в открытом грунте.
Очень долго плодоносит, при хорошем уходе урожай можно собирать до самых заморозков.
Универсален, можно использовать для приготовления свежих салатов и заготовок на зиму.
Кусты в длину разрастаются до 1,5 метров, ветвится не сильно.
У плодов кожура плотная, тонкая, мякоть сочная, без пустот и горечи.
Сорт Мурашка, компания-производитель: "Гавриш"
Мурашка - гибрид, выведенный недавно, он каждый год совершенствуется.
Огурчики вырастают некрупные, с тонкой шкуркой. На вкус ароматные, сочные и не имеют горечи.
Сорт неприхотлив к уходу, можно выращивать в открытом и закрытом грунте.
Очень урожайный, с одного куста можно собрать более 8 кг. Самоопыляемый, не дает пустоцветов.
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