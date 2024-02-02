Холодоустойчивые сорта огурцов, которые уродятся в любую погоду

Эти огурцы не боятся капризов погоды и всегда гарантировано дают урожай.

Теща от производителя "Гавриш"

Теща - это гибрид, выведен специально для северных регионов, поэтому легко переносит нестабильную погоду.

Хорошо растет в жару, проливные дожди, устойчив к холоду, очень долго плодоносит – до самых осенних заморозков.

Урожайный вид, можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте

Размеры плодов небольшие, не более 13 см, поэтому прекрасно подходят для засолки.

Очень вкусны в свежем виде, в различных салатах. С одного куста можно собрать более 6 кг свежих огурчиков.

Чтобы огурчики не переросли, рекомендуется урожай собирать через день.

Сорт Бастион, компания-производитель: "Агрофирма Поиск"

Сорт урожайный, имеет товарный вид, хорошо будет расти как в теплице, так и в открытом грунте.

Минус: растение очень чувствительно к перепадам температуры. Огурец стойкий к различным вирусам и не капризен в уходе.

Плоды вырастают длиной не более 15 см. На вкус хрустящие, с плотной, но тонкой кожицей.

Мякоть не содержит пустот и горечи. Вкус свежий и сладковатый.

Сорт Форсаж, компания-производитель: "Агрофирма Поиск"

Сорт очень популярен и любим многими огородниками. Самоопыляемый, можно выращивать в парнике, но отлично будет расти и в открытом грунте.

Очень долго плодоносит, при хорошем уходе урожай можно собирать до самых заморозков.

Универсален, можно использовать для приготовления свежих салатов и заготовок на зиму.

Кусты в длину разрастаются до 1,5 метров, ветвится не сильно.

У плодов кожура плотная, тонкая, мякоть сочная, без пустот и горечи.

Сорт Мурашка, компания-производитель: "Гавриш"

Мурашка - гибрид, выведенный недавно, он каждый год совершенствуется.

Огурчики вырастают некрупные, с тонкой шкуркой. На вкус ароматные, сочные и не имеют горечи.

Сорт неприхотлив к уходу, можно выращивать в открытом и закрытом грунте.

Очень урожайный, с одного куста можно собрать более 8 кг. Самоопыляемый, не дает пустоцветов.