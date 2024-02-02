В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

Инцидент произошёл 31 января в городе Балабаново Калужской области, когда девятилетний школьник возвращался домой с уроков. Мальчик упал в колодец, отделавшись лёгкими травмами.

Сотрудники Следственного комитета установили, что мальчик свалился в колодец люка, на котором отсутствовала крыша. Предполагается, что ответственными за инцидент являются сотрудники коммунальных служб.

Известно, что данный колодец обслуживался коммунальным предприятием "Калугаоблводоканал", а место, где должна была находиться крышка люка, была припорошена снегом.