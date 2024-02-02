Выбираем лучшие сорта свёклы с вкусной сочной мякотью

Красный шар - ранний сорт, урожай годов к уборке по истечению двух месяцев со дня появления ростков.

Сорт урожайный, прекрасно выдерживает весенние похолодания, устойчив к цветушности.

Иногда свекла может подвергаться болезням. Мякоть сочная, нежная, сердцевина без кольцевания.

Пабло - скороспелый голландский сорт, садоводы полюбили его за сладость, сочность и тонкую кожуру, а также за хранение в зимний период.

Овощ не вянет до лета, вкусовые качества остаются на высоком уровне.

Весь урожай вырастает почти одинакового размера, мякоть на срезе без белых колец, тёмно-красного насыщенного цвета.

Свекла имеет округло-цилиндрическую форму с тонким хвостиком, сорт не требователен к подкормкам.

Кестрел - ранний гибрид, через 105-110 суток при появления ростков готов к уборке.

Корнеплоды круглой формы прекрасно переносят пересадку, хорошо приживаются.

Сорт легко переносит засуху, может долго обходиться без полива.