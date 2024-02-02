Выбираем лучшие сорта свёклы с вкусной сочной мякотью

Красный шар - ранний сорт, урожай годов к уборке по истечению двух месяцев со дня появления ростков.
Сорт урожайный, прекрасно выдерживает весенние похолодания, устойчив к цветушности.
Иногда свекла может подвергаться болезням. Мякоть сочная, нежная, сердцевина без кольцевания.
Пабло - скороспелый голландский сорт, садоводы полюбили его за сладость, сочность и тонкую кожуру, а также за хранение в зимний период.
Овощ не вянет до лета, вкусовые качества остаются на высоком уровне.
Весь урожай вырастает почти одинакового размера, мякоть на срезе без белых колец, тёмно-красного насыщенного цвета.
Свекла имеет округло-цилиндрическую форму с тонким хвостиком, сорт не требователен к подкормкам.
Кестрел - ранний гибрид, через 105-110 суток при появления ростков готов к уборке.
Корнеплоды круглой формы прекрасно переносят пересадку, хорошо приживаются.
Сорт легко переносит засуху, может долго обходиться без полива.
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