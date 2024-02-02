Якутский фотограф взял в жены девушку из Нигерии

22:54 2024-02-02
Якутский фотограф взял в жены девушку из Нигерии

Родители молодого человека при первом знакомстве с «нестандартной» для Якутска невестой были в шоке.

Девушка с модельной внешностью родом из Нигерии, но волею случая и по приказу сердца оказалась в Якутске.

Отношения молодых супругов завязались 6 лет назад.

Дмитрий приехал в Санкт-Петербург полюбоваться достопримечательностями, а Рут собиралась уезжать к себе на Родину, потому как закончила обучение и получила диплом экономиста.

Но судьба распорядилась иначе. Дмитрий, заметив притягательную внешность красавицы на улице, стал фотографировать барышню, да так, что привлек ее внимание — так и завязалось это знакомство.

Языковой барьер не стал преградой на пути влюбленных, свободное владение английским помогло в общении.

Пять лет Дмитрию и Рут пришлось терпеть любовь на расстоянии.

Чувства прошли огонь, воду и медные трубы, а результатом стал поход в ЗАГС.

Непременно было белое платье, так подчеркивающее удивительно красивый цвет кожи невесты.

Свадебное торжество еще только предстоит пережить молодым супругам. Оно пройдет в Санкт-Петербурге.

Нигерийские традиции обязывают, чтобы церемония была грандиозной, поэтому подготовка займет длительное время.

Кроме того, нужно собрать всех многочисленных родственников со стороны невесты, сделать для них визы.

А вот будущую жизнь супруги планируют строить в Якутске, рядом с родителями Дмитрия.

К слову сказать, мама, она же свекровь, уже очень подружилась со своей темнокожей снохой и с нетерпением ждет внуков.

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