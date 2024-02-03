Почему мясо горбуши после разморозки похоже на кашу

В некоторых случаях после разморозки мясо рыбы превращается в рыхлую субстанцию, напоминающую не то кашу, не то паштет.

Выглядит такая горбуша не слишком-то аппетитно. Чаще всего подобные последствия проявляются по одной из трех причин.

Вина продавца или перевозчика:

В первую очередь, в рыхлом мясе размороженной горбуши может быть виноват сам продавец.

Нередко подобное случается из-за того, чтобы до покупки рыбу уже несколько раз размораживали и замораживали.

Каждый цикл разморозки наносит вред рыбьей плоти.

Съедобной от этого горбуша быть не перестает, однако эстетически и вкусовые качества от такого отношения стремительно теряет.

Иногда, размораживается и замораживается по несколько раз рыбешка совершенно случайно.

Например, такое бывает в случае неправильной работы холодильной камеры.

Просто плохая рыба:

В рыбной промышленности существует такое понятие, как «нерестовые изменения».

Как несложно догадаться, речь идет о разного рода отклонениях в организме рыбы, пришедшей на нерест.

В некоторых странах ловить нерестовую рыбу запрещено в принципе.

Нередко даже при правильном хранении и разморозке рыхлое мясо появляется именно у такой горбуши.

Стоит отметить, что на упаковках или консервах, содержащих нерестовую рыбешку, должна быть, соответствующая пометка от производителя.

Вина покупателя:

Нельзя просто так взять и разморозить горбушу. Делать это следует «нежно» и без спешки.

Лучше всего после покупки забросить рыбу в холодильник, чтобы она оттаивала постепенно.

Подождите хотя бы одну ночь и только после этого переносите тарелку с мороженной горбушей в помещение с комнатной температурой.