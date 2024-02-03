Почему мясо горбуши после разморозки похоже на кашу

В некоторых случаях после разморозки мясо рыбы превращается в рыхлую субстанцию, напоминающую не то кашу, не то паштет.
Выглядит такая горбуша не слишком-то аппетитно. Чаще всего подобные последствия проявляются по одной из трех причин.
Вина продавца или перевозчика:
В первую очередь, в рыхлом мясе размороженной горбуши может быть виноват сам продавец.
Нередко подобное случается из-за того, чтобы до покупки рыбу уже несколько раз размораживали и замораживали.
Каждый цикл разморозки наносит вред рыбьей плоти.
Съедобной от этого горбуша быть не перестает, однако эстетически и вкусовые качества от такого отношения стремительно теряет.
Иногда, размораживается и замораживается по несколько раз рыбешка совершенно случайно.
Например, такое бывает в случае неправильной работы холодильной камеры.
Просто плохая рыба:
В рыбной промышленности существует такое понятие, как «нерестовые изменения».
Как несложно догадаться, речь идет о разного рода отклонениях в организме рыбы, пришедшей на нерест.
В некоторых странах ловить нерестовую рыбу запрещено в принципе.
Нередко даже при правильном хранении и разморозке рыхлое мясо появляется именно у такой горбуши.
Стоит отметить, что на упаковках или консервах, содержащих нерестовую рыбешку, должна быть, соответствующая пометка от производителя.
Вина покупателя:
Нельзя просто так взять и разморозить горбушу. Делать это следует «нежно» и без спешки.
Лучше всего после покупки забросить рыбу в холодильник, чтобы она оттаивала постепенно.
Подождите хотя бы одну ночь и только после этого переносите тарелку с мороженной горбушей в помещение с комнатной температурой.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__