Что произойдет, если вы полностью откажитесь от мучного

10:08 2024-02-03
Что произойдет, если вы полностью откажитесь от мучного

Часто можно услышать мнение о вреде хлеба и других мучных изделий, но это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки.

Цельнозерновой и чёрный хлеб, произведённый из ржаной, овсяной муки или отрубей, напротив, очень полезны.

А вот белый действительно не лучшим образом влияет на организм.

Среди прочего это объясняется и тем, что в прошлом веке значительно снизилось качество муки, из которой выпекают хлеб.

Вот что произойдёт с вашим телом, если всё же решитесь исключить белый хлеб из рациона:

вы похудеете;

пропадут высыпания на коже;

улучшится пищеварение

появится дополнительная энергия;

продлите себе молодость.

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