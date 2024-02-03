Что произойдет, если вы полностью откажитесь от мучного

Цельнозерновой и чёрный хлеб, произведённый из ржаной, овсяной муки или отрубей, напротив, очень полезны.
А вот белый действительно не лучшим образом влияет на организм.
Среди прочего это объясняется и тем, что в прошлом веке значительно снизилось качество муки, из которой выпекают хлеб.
Вот что произойдёт с вашим телом, если всё же решитесь исключить белый хлеб из рациона:
вы похудеете;
пропадут высыпания на коже;
улучшится пищеварение
появится дополнительная энергия;
продлите себе молодость.
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