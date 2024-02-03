Смелая чихуахуа в Новосибирске смогла задержать воровку

Нетривиальный случай произошел в селе Довольное Новосибирской области, сообщает издание «Сиб.фм».

Местные жители собрались в очереди у ларька, когда крохотный чихуахуа, который сидел на руках у одной из женщин, внезапно вцепился в руку другой.

Отпускать свою "пленницу" животное не хотело ни за какие коврижки.

Продавец быстро сориентировался и попросил людей в очереди задержать даму, в которую вцепилась собачка.

Как оказалось, в последнее время в поселке участились карманные кражи и силовики искали воровку. Песик держал преступницу до приезда полиции, не дав ей убежать.

По словам владелицы чихуахуа Анны, Джеку 12 лет, и он не раз спасал её от воров и грабителей.

Однажды он укусил мужчину, который пытался залезть Анне в карман, а также грабителя, который потребовал у женщины сумку, и она протянула ему ту, где был песик.