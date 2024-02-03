Неординарные требования концертного райдера Пола Маккартни

Артист любит коллекционировать автомобили и элитную недвижимость, но в остальных своих запросах довольно скромен.

Райдер — это перечень условий, которые предъявляет артист к организаторам гастролей: какой марки должны быть микрофоны, какого цвета стены в номере отеля и т. д.

Артисты стараются документально закрепить свои требования и капризы, а организаторы получают перечень проблем и головную боль.

Если суммы гонораров звезд сцены — более или менее открытая информация, то райдер — информация в основном закулисная.

В райдерах всех музыкантов есть более или менее одинаковые требования.

Однако у каждого из них есть и свои особенные, которые другим людям могут показаться надуманными и странными.

Так, Пол Маккартни запрещает употребление мяса и других продуктов животного происхождения в своей гримерке.

Из всех интерьеров должны быть исключены любые изделия из натуральной кожи – обивка дивана в гримерке, сидение лимузина, перчатки водителя… Никакой кожи. Только ткань, дерево и металл.

Запрещен даже животный принт «под зебру», «под леопарда» и т. д. И мебель не должна быть белой.

На 65-летие Маккартни подарили гибридный седан Lexus LS 600h. Автомобиль построен на заказ и отдает дань экологической деятельности музыканта

Знаменитый музыкант запрещает продажу любой мясной продукции на территории площадки, где будет выступать.

Пол вегетарианец и не ел мясо с 70 – х. Он также является ярым противником жестокого обращения с животными.

Все началось, когда в конце 60-х он купил ферму High Park Farm в Шотландии.

Однажды он и его бывшая жена Линда были очарованы видом ягнят, играющих в поле.

Они обедали на кухне на ферме и в их тарелках был жареный ягненок. Они почувствовали себя виноватыми из-за этого и «тут же решили отказаться от мяса».

Рок-звезда также путешествует со своей собственной кейтеринг-командой, которая готовит веганские блюда для сотрудников.

«Самое интересное, что я ем меньше всех, - говорит Пол, - я никогда не ем перед шоу, а члены группы и другие сотрудники едят много, но это хорошая пища, без мяса. Мне нравится такой стиль жизни. И главное, не страдают животные».

Во время его концертов зрителям доступно веганское меню: овощные пирожки, бургеры, начос, буррито, роллы из шпината и даже вегетарианские сосиски.