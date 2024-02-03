Неординарные требования концертного райдера Пола Маккартни

Артист любит коллекционировать автомобили и элитную недвижимость, но в остальных своих запросах довольно скромен.
Райдер — это перечень условий, которые предъявляет артист к организаторам гастролей: какой марки должны быть микрофоны, какого цвета стены в номере отеля и т. д.
Артисты стараются документально закрепить свои требования и капризы, а организаторы получают перечень проблем и головную боль.
Если суммы гонораров звезд сцены — более или менее открытая информация, то райдер — информация в основном закулисная.
В райдерах всех музыкантов есть более или менее одинаковые требования.
Однако у каждого из них есть и свои особенные, которые другим людям могут показаться надуманными и странными.
Так, Пол Маккартни запрещает употребление мяса и других продуктов животного происхождения в своей гримерке.
Из всех интерьеров должны быть исключены любые изделия из натуральной кожи – обивка дивана в гримерке, сидение лимузина, перчатки водителя… Никакой кожи. Только ткань, дерево и металл.
Запрещен даже животный принт «под зебру», «под леопарда» и т. д. И мебель не должна быть белой.
На 65-летие Маккартни подарили гибридный седан Lexus LS 600h. Автомобиль построен на заказ и отдает дань экологической деятельности музыканта
Знаменитый музыкант запрещает продажу любой мясной продукции на территории площадки, где будет выступать.
Пол вегетарианец и не ел мясо с 70 – х. Он также является ярым противником жестокого обращения с животными.
Все началось, когда в конце 60-х он купил ферму High Park Farm в Шотландии.
Однажды он и его бывшая жена Линда были очарованы видом ягнят, играющих в поле.
Они обедали на кухне на ферме и в их тарелках был жареный ягненок. Они почувствовали себя виноватыми из-за этого и «тут же решили отказаться от мяса».
Рок-звезда также путешествует со своей собственной кейтеринг-командой, которая готовит веганские блюда для сотрудников.
«Самое интересное, что я ем меньше всех, - говорит Пол, - я никогда не ем перед шоу, а члены группы и другие сотрудники едят много, но это хорошая пища, без мяса. Мне нравится такой стиль жизни. И главное, не страдают животные».
Во время его концертов зрителям доступно веганское меню: овощные пирожки, бургеры, начос, буррито, роллы из шпината и даже вегетарианские сосиски.
Можно и нужно украшать гримерку 79-летнего артиста живыми цветами.
Квалифицированный флорист должен обставить апартаменты букетами из кремовых и красных роз, белых лилий, фрезий и гардений.
У музыканта даже есть требования к цене на цветочные композиции, отправленные в его гримерку:
50 долларов - одна большая композиция из белых лилий Касабланка с большим количеством листвы.
40 долларов - одна композиция на длинном стебле из бледно-розовых и белых роз с большим количеством листвы.
35 долларов - одна композиция из фрезии. Она бывает разных цветов, поэтому, пожалуйста, смешивайте их. Фрезия - фаворит.
На самом деле это не такое уж безумное требование. Цветы – стандартный подарок артистам на концертах.
Это символ теплого приема, восхищения и признательности.
Представьте, что вы приветствуете певца великолепной цветочной композицией, не зная, что у него аллергия на пыльцу.
Или вы можете оскорбить Кэти Перри, подарив ей гвоздики, которые она ненавидит.
Ее райдер гласит: «АБСОЛЮТНО НИКАКИХ гвоздик».
По какой-то причине бывший битл предпочитает в своей гримерке лампы определенного типа.
Все они должны быть галогенными торшерами с регулятором яркости освещения.
В гримерке должны быть свечи – сандаловые или амбра. И не забудьте 20 дюжин чистых полотенец.
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