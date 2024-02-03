Известная фраза Николы Теслы, которая очень точно описывает суть брака

Многие женщины влюблялись в Николу Теслу, однако он никому не отвечал взаимностью. Почему так вышло? Ответ на этот вопрос существует.

История знает множество интересных взглядов Теслы.

Например, он до ужаса боялся насекомых и микробов и, живя в отелях, постоянно мыл руки, пользуясь двадцатью полотенцами ежедневно.

Сами отели – ещё один «пункт» ученого: у него не было жилья. Являясь взрослым человеком, он не спешил обзаводиться домом и в течение жизни жил в гостиницах или в лаборатории.

Никола Тесла вел скромную жизнь. Известна его фраза, где Тесла говорил, что "человек науки должен отдавать себя исключительно ей, поскольку в ином случае он не даст ей большего, чем мог бы".

Тесла считал, что статус семейного человека помешает его деятельности в науке, и для того чтобы достичь успехов, нужно абстрагироваться от личной жизни.

Фрейд называл это поведение сублимацией, т. е. выражением подавленных половых желаний в иной сфере, для Теслы этой сферой и стала наука.

Тесла говорил:«Я не уверен, что существуют новшества технического прогресса, изобретенные семейными людьми».

Тесла был уверен, что узы брака дают послабление мужчине, он уже не готов быть смелым и рисковать тем, что у него есть.

Поэтому все величайшие изобретения – дело рук холостяков.