Венгрия ставит Швеции новые условия для вступление в НАТО

11:21 2024-02-04
Венгрия ставит Швеции новые условия для вступление в НАТО

Власти страны пригласили премьер-министра Швеции приехать в Будапешт для встречи перед ратификацией.

Правительство Венгрии не будет ратифицировать вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон не посетит своего венгерского коллегу Виктора Орбана в Будапеште.

Об этом парламентская фракция правящей партии Фидес сообщила венгерскому телеканалу ATV, сообщает Уahoo.com.

"Венгрия - единственная из 31 страны-члена НАТО, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции", - отмечает издание.

Не так давно Кристерссон и Орбан встретились на полях специального саммита ЕС в Брюсселе. Кристерссон сказал на пресс-конференции перед шведскими журналистами, что у него был «хороший разговор с Виктором Орбаном», но не уточнил, когда состоится более глубокая встреча в Венгрии.

При этом он дал понять, что предпочитает не приезжать в Будапешт до тех пор, пока Венгрия не ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

Предполагается, что этот спор может решиться на специальной сессии парламента Венгрии, назначенной на 5 февраля. 

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