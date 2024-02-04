В Калифорнии случайно раскрыли главную тайну редкой белой акулы

Кадры с беспилотника, снятые у побережья Южной Калифорнии, позволили впервые увидеть новорожденную большую белую акулу в дикой природе, сообщает Уahoo.com.

1,5-метровая белая акула была замечена режиссером фильма о дикой природе Карлосом Гауной и докторантом биологического факультета Калифорнийского университета в Риверсайде Филиппом Стернсом, когда они проводили аэрофотосъемку.

Бледная окраска морских животных сразу показалась необычной. Гауна и Стернс изучили изображения и видеозапись и заметили тонкую белую пленку, покрывающую акулу, которая отслаивалась при движении животного.

“Мы увеличили изображения, поместили их в замедленную съемку и поняли, что белый слой сбрасывался с тела во время плавания”, - сказал Стернс.

Он считает, что "это была новорожденная белая акула, сбрасывающая свой эмбриональный слой”.

Они поделились своими наблюдениями в исследовании в научном журнале Environmental Biology of Fishes. Если их оценка верна, то это первый случай, когда новорожденная большая белая акула была замечена в дикой природе.

“Никому никогда не удавалось точно определить, где они рождаются, и никто не видел новорожденного детеныша акулы живым”, - сказал Гауна.

Гауна и Стернс также отметили в исследовании, что взрослые акулы были замечены в том же районе в тот же день и за день до того, как были отсняты кадры.

Директор Флоридской программы по исследованию акул при Университете Флориды и куратор Флоридского музея естественной истории Гэвин Нейлор не исключает, что речь на самом деле идет о новорожденной белой акуле.

Но, по его мнению, это не точно.

“У белых акул обычно рождается от 8 до 12 детенышей одновременно, так где же все остальные?”, - спросил он.

А вот исследователь из Ноттингемского Трентского университета в Великобритании Николас Рэй, который изучал динамику популяции большой белой акулы в Южной Африке, назвал задокументированное наблюдение Гауной и Стернсом “фантастическим”.

“Это наблюдение чрезвычайно важно и лежит в основе понимания учеными неуловимых репродуктивных циклов исчезающего вида. Это могло бы стать новым открытием и усилить потребность в большей защите в этих областях”, - сказал Рэй.

Все ученые сошлись во мнении, что данный факт требует “дальнейшего расследования и дополнительных доказательств”.