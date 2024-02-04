Немцам нельзя ночевать у себя на даче: с чем связан странный запрет

Многие жители Германии имеют загородные дома, куда они обожают выезжать с целью отдыха, едва приходит сезон.

При этом в ФРГ действует ряд специфических законов в отношении дачного землевладения.

Самым странным является закон, который запрещает немцам ночевать на собственных участках. В чем же дело?

Ночевать немцам закон запрещает только на конкретной разновидности загородных участков, а именно на «Kleingarten».

Под «страшным» немецким словом скрывается всего лишь понятие «надельного сада».

Это не совсем то же самое, что дачный участок в бывших советских республиках.

В Германии это в первую очередь небольшой сад и (или) огород, рядом с которым нет полноценного жилища в виде загородного дома.

На таких участках стоит чаще всего лишь беседка, а в лучшем случае летний домик с минимальными удобствами.

Дачи «Kleingarten» широко распространены в первую очередь на юге Германии, а также в Швейцарии.

Самим немцам земля в них в большинстве случаев не принадлежит.

Владеют ей садовые товарищества, которые сдают участки местным жителям по относительно низкой цене.

Дачник при этом получает возможность завести свой огород и сад. Особенно популярны «Kleingarten» в восточной части страны.

В отличие от многих отечественных дачных поселков, немецкие кляйнгартены нередко лежат рядом с городами или даже внутри городов в тех местах, где городская застройка является нерентабельной.

Ночевать на территории кляйнгартена немцам запрещено по закону из соображений пожарной безопасности.

В беседках и летних домиках на участках не может быть реализован весь необходимый с точки зрения немецкого законодательства комплекс защитных мер.

В первую очередь, в таких постройках нет пожарной сигнализации.

При этом жилищное строительство на территории участков запрещено, постройки могут быть только одноэтажными, а их отопление должно быть строго электрическим.