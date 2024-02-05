Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot дебютировали на красной дорожке Грэмми-2024

Известная пара, у которой есть общий годовалый сын Сидни, впервые появилась вместе на церемонии награждения в Лос-Анджелесе, сообщает Уahoo.com.

39-летняя телеведущая Келли Осборн и ее бойфренд Сид Уилсон дебютировали на " Crypto.com Арене" в Лос-Анджелесе в преддверии "Грэмми-2024".

47-летний рокер Slipknot номинирован на лучшее метал-исполнение за песню группы 2022 года "Hive Mind" и прибыл на церемонию награждения в маске, напоминающей противогаз.

Как уточняет издание, в таком образе он часто выступает на сцене и в нем же вышел с Осборн на ковровую дорожку.

Хотя пара впервые появилась вместе на ковровой дорожке, ее отношения начались еще в январе 2022 года. В этом же году родился и сын Сидни. В ноябре 2023 года малышу звездных родителей исполнился год.