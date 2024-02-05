Какие продукты печень воспринимает как яд: мнение специалистов

Печень — один из крупнейших и наиболее важных органов человека — не только нейтрализует алкоголь и токсины, как считают многие.

Печень выполняет не менее 500 различных жизненно-важных функций и поддерживает бесперебойную работу организма в целом.

В том числе, помогает сбалансировать химические процессы. Вот почему так важно сохранить ее как можно более здоровой.

Диетолог посоветовала не налегать на жирное мясо и рыбу, так как печень воспринимает жир как яд и при поступлении этих продуктов в организм начинает усиленно работать.

Чем больше жирной пищи ест человек, чем сильнее он нагружает свою печень, отметила эксперт.

Безусловно, и рыба, и мясо полезны для здоровья и необходимы для полноценного снабжения организма питательными элементами.

Но больше пользы для здоровья будет от нежирного мяса. К примеру, вместо шеи лучше брать вырезку или лопатку.

Жира в любой рыбе много, поэтому эксперт рекомендовала не съедать за раз порцию больше 100-150 граммов.

Эксперт также назвала полезные для печени продукты.

Полезны для печени яйца, богатые фосфолипидами и лецитинами.

Помидоры полезны для этого органа, так как в них содержится вещество, защищающее печень от негативного воздействия этилового спирта.

Полезными для печени являются тыква, хурма и цитрусовые – в них много антиоксидантов.

Полезны для печени и все продукты, богатые клетчаткой, которая предотвращает развитие желчнокаменной болезни.