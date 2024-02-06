На «Грэмми» разгорелся скандал из-за Тейлор Свифт и Селин Дион

Церемония вручения премии "Грэмми-2024" завершилась на высоком уровне, когда Селин Дион неожиданно появилась, чтобы представить номинацию "Альбом года".

После бурных оваций она объявила Тейлор Свифт победительницей в одной из категорий. Свифт стала первым человеком, который в четвертый раз получил награду "Альбом года". Но пользователи Сети поспешили раскритиковать певицу за то, что она, как им показалось, “проигнорировала” Дион на сцене.

“Тейлор Свифт только что получила награду "Альбом года" от Селин Дион и при этом никак не подчеркнула, что награду ей вручает легендарный человек”, - написал один.

"Тейлор Свифт проигнорировала Селин Дион на Грэмми", - отметил другой. Третий вообще счел такой момент "преступлением".

Издание при этом отмечает, что перед вручением награды Свифт была замечена танцующей и подпевающей как раз-таки песне Дион “The Power of Love”.

Но после победы Свифт в номинации "Альбом года" две суперзвезды мило пообщались за кулисами. И камеры запечатлели счастливую Свифт, широко улыбающуюся и обнимающую Дион, которая выпала из поля зрения общественности из-за тяжелой болезни.