На «Грэмми» разгорелся скандал из-за Тейлор Свифт и Селин Дион

10:30 2024-02-06
На «Грэмми» разгорелся скандал из-за Тейлор Свифт и Селин Дион

Поклонники раскритиковали Тейлор за то, что та не отдала дань легенде музыки, вручившей ей премию.

Slide 1

Церемония вручения премии "Грэмми-2024" завершилась на высоком уровне, когда Селин Дион неожиданно появилась, чтобы представить номинацию "Альбом года".

После бурных оваций она объявила Тейлор Свифт победительницей в одной из категорий. Свифт стала первым человеком, который в четвертый раз получил награду "Альбом года". Но пользователи Сети поспешили раскритиковать певицу за то, что она, как им показалось, “проигнорировала” Дион на сцене.

Тейлор Свифт только что получила награду "Альбом года" от Селин Дион и при этом никак не подчеркнула, что награду ей вручает легендарный человек”, - написал один.

"Тейлор Свифт проигнорировала Селин Дион на Грэмми", - отметил другой. Третий вообще счел такой момент "преступлением". 

Издание при этом отмечает, что перед вручением награды Свифт была замечена танцующей и подпевающей как раз-таки песне Дион “The Power of Love”.

Но после победы Свифт в номинации "Альбом года" две суперзвезды мило пообщались за кулисами. И камеры запечатлели счастливую Свифт, широко улыбающуюся и обнимающую Дион, которая выпала из поля зрения общественности из-за тяжелой болезни. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
14:17

Светлана Игнатьева

Рекордный шторм в Лос-Анджелесе унес жизни 3 человек и повредил десятки домов и дороги

Рекордный шторм в Лос-Анджелесе унес жизни 3 человек и повредил десятки домов и дороги

При этом предупреждения о штормах и наводнениях продолжают действовать, такой непогоды в Южной Калифорнии не видели более ста лет.
Андрей Ткачёв
14:13

Андрей Ткачёв

Дочери Дуэйна Джонсона угрожают убийством из-за скандала в WWE

Дочери Дуэйна Джонсона угрожают убийством из-за скандала в WWE

Симона Гарсия Джонсон, выступающая в реслинг-лиге WWE под именем Ава Рейн, сталкивается с угрозами в соцсетях из-за своего отца.
Андрей Ткачёв
13:59

Андрей Ткачёв

Great Wall Motor врывается на рынок седанов для конкуренции с Rolls-Royce и Bentley

Great Wall Motor врывается на рынок седанов для конкуренции с Rolls-Royce и Bentley

Компания Great Wall Motor анонсировала производство седана с кодовым названием ZX, который станет первым в линейке нового суббренда фирмы.
Андрей Ткачёв
13:51

Андрей Ткачёв

Немецкий дилер Volkswagen тайно импортировал электрокары из Китая

Немецкий дилер Volkswagen тайно импортировал электрокары из Китая

Дилерский центр компании Volkswagen в Германии был уличён в скрытной закупке китайских электромобилей.
Андрей Ткачёв
13:42

Андрей Ткачёв

Компания Geely будет финансировать марку Polestar, ранее принадлежавшую Volvo

Компания Geely будет финансировать марку Polestar, ранее принадлежавшую Volvo

Руководство Volvo приняло решение не финансировать автобренд Polestar, после чего этим решили заняться предприимчимые китайцы.
Андрей Ткачёв
13:32

Андрей Ткачёв

Стали известны сроки перезапуска завода Hyundai в Санкт-Петербурге

Стали известны сроки перезапуска завода Hyundai в Санкт-Петербурге

В Министерстве промышленности и торговли России рассказали, когда заработает экс-завод Hyundai в Питере.
Андрей Ткачёв
13:25

Андрей Ткачёв

Немецкое ателье Manhart представило BMW MH2 560

Немецкое ателье Manhart представило BMW MH2 560

Фактически, речь идёт о BMW M2, однако тюнеры модифицировали авто так успешно, что ему пришлось давать новое название.
article_image 14:10

Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

Мужчина унаследовал ее от отца-нациста. Картины переданы одному из музеев Швейцарии, а некоторые вернулись к наследникам былых хозяев.

article_image 14:09

Самый короткий актерский брак был у Николаса Кейджа

Николас Кейдж подарил миру множество фильмов со своим участием, но в газеты он попадал не только по поводу успешного проката картины.

article_image 14:09

Миллиардер Уоррен Баффетт в детстве мечтал стать самым богатым в мире, и она сбылась

Состояние 93-летнего американского бизнесмена сегодня составляет 106 миллиардов долларов.