Дочери Дуэйна Джонсона угрожают убийством из-за скандала в WWE

Недавно стало известно, что Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил кард WrestleMania, хотя предполагалось, что там выступит Коди Роудс. После этого фанаты Роудса набросились с критикой на Джонсона и его дочь.

Ава Рейн, продолжающая дело отца в реслинге, утверждает, что в соцсетях её массово оскорбляют и даже угрожают смертью. Сама девушка напоминает, что не имеет никакого отношения к матчмейкингу внутри WrestleMania.

Известно, что в минувшем месяце Коди Роудс стал триумфатором на шоу Royal Rumble, после чего фанаты подумали, что именно он сразится в главном карде Реслингмании.