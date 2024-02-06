В Норвегии археологи нашли 900-летние руины викингов

Археологи исследовали часть исторической фермы на норвежском острове Клостерой, используя для этого автомобиль с георадарами. Данная машина ездила по полю, посылая сигналы в землю в поисках руин.

Именно благодаря данному авто на Клостерое нашли гири и монеты, свидетельствующие о нахождении стоянки викингов под землёй. Эта находка позволила учёным понять, что они ищут в верном направлении.

На Клостерое обнаружили древние дома-ямы скандинавов эпохи викингов. В частности, были найдены остатки пола и деревянных опор, которые использовались викингами при постройке жилищ 900 лет назад.