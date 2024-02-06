70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

Социологи выяснили, что свыше семидесяти процентов москвичей ругаются матом на ежедневной основе. Больше всего ненормативную лексику употребляют в Киевском районе российской столицы — там каждодневно ругается 86% жителей.

В подмосковном Новогиреево каждый день ругаются матом 79% граждан, а в Красносельском — 82%. Именно эти районы составляют тройку лидеров по количеству матерящихся москвичей.

Интересен тот факт, что самыми культурными районами Москвы оказались Тверской и Куркино, где ежедневно ругаются матом менее 50% жителей.