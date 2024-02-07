Какой хлеб полезнее: черный или белый

19:09 2024-02-07
Какой хлеб полезнее: черный или белый

Многие уверены, что черный хлеб — более диетический и полезный вариант для рациона.

Пожалуй, практически все худеющие считают, что бросить белый хлеб — важный пункт, который поможет им быстрее избавиться от лишнего веса. Со временем белый хлеб оброс множеством страшных легенд — про то, как он влияет на метаболизм, появление целлюлита и даже отечность.

В идеале считается правильным исключить из рациона любой хлеб. Ну, или же заменить белый хлеб черным — который якобы намного питательнее с точки зрения нутрициологии.

Конечно, если речь идет о качественном хлебе из пекарни — на основе цельнозерновой муки и закваски — в этом суждении есть смысл. А вот искать пользу в обычном магазинном черном хлебе не стоит. Как правило, его состав почти не отличается от белых булок — и точно так же на первых позициях содержит муку высшего сорта, сахар, патоку и дрожжи.

Получается, любой вид хлеба с более длительным хранением не дает ничего полезного организму. И если альтернативного варианта нет, выбирай любой из них. А в случае, если у тебя диагностирован диабет или заболевания ЖКТ, лучше всё-таки остановить выбор на белом хлебе.

В магазинном черном хлебе, хоть и в небольших количествах, но всё же присутствует ржаная мука. Она провоцирует повышение кислотности в ЖКТ и может стать причиной обострения состояния.

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