Coca-Cola хочет сразить потребителей новой кока-колой со вкусом малины и пряностями

19:20 2024-02-07
Coca-Cola хочет сразить потребителей новой кока-колой со вкусом малины и пряностями

Маркетологи заявили, что рынок и вкусовые предпочтения меняются очень быстро, и компания старается не только идти в ногу с ними, но и опережать.

Coca-Cola хочет быть в тренде и порадовать потребителей новыми видами напитка с оригинальными вкусами, пишет Уahoo.com.

В частности, компания представила напитки со вкусом малины и пряностями, которые с 19 февраля поступят в продажу в США и Канаде.

Маркетологи уверены, что нотки малины в Coca–Cola заметят и оценят взрослые и дети. Что касается специй, то их название пока хранится в тайне, но авторы рецепта обещают взрыв вкуса.

“Вкусовая палитра потребителей изменилась, и мы поняли, что это может стать для нас возможностью”, - рассказал директор по маркетингу Coca-Cola в Северной Америке Шакир Мойн.

По его словам, они рассчитывают на то, что такие новинки привлекут внимание молодых потребителей к фирменной коле. И отметил, что в 2022 году компания выпустила Coca-Cola Creations - серию из восьми лимитированных сортов кока-колы в красочных банках и бутылках.

Coca-Cola также экспериментировала с добавлением в напитки оттенков кокоса, клубники, арбуза и других вкусов. А последний вид напитка Happy Tears содержит соль и минеральные ароматизаторы. 

Мойн сказал, что в основу последних разработок легли исследования вкусов клиентов Coca-Cola. 

“Потребители движутся быстрее. Рынок движется вперед быстрее. Мы должны опережать скорость рынка”, - сказал он.

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