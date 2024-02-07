Ученые экспериментально подтвердили: никогда не поздно бросить курить

19:55 2024-02-07
Ученые экспериментально подтвердили: никогда не поздно бросить курить

Исследователи установили, что риски заболеваний снижаются с каждым годом после отказа от сигарет, причем независимо от возраста.

Немецкое онкологическое общество называет курение основной предотвратимой причиной смерти в развитых странах. По его статистике, четыре из пяти случаев смерти от рака легких были вызваны курением, пишет Уahoo.com.

По данным экспертов, количество и продолжительность употребления сигарет увеличивает риск различных заболеваний. Причем даже при одной сигарете в день вероятность сердечных заболеваний или инсульта значительно возрастает.

Новое исследование из Южной Кореи проливает свет на все эти плохие новости для курильщиков. Как установили ученые, риски можно значительно снизить, расставшись с плохой привычкой в любом возрасте и с любым стажем курильщика.

Исследователи выяснили: в первые десять лет у человека значительно снижается риск развития рака легких, сокращалась вероятность (по сравнению с курящими) других видов рака - печени, желудка или толстой кишки.

Положительный эффект не уменьшается с возрастом. Даже у людей старше 50 лет риск развития рака легких со временем снизился на 57 процентов.

"Отказ от курения может принести значительную пользу здоровью, независимо от возраста", - заявил руководитель исследования доктор Джин Кен О. 

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