Что такое вуду-реслинг в Конго и как с этим борются

22:24 2024-02-07
Что такое вуду-реслинг в Конго и как с этим борются

Бойцов вуду-реслинга закрывают в гробах, настраивают врачи-колдуны и используют бетонные блоки в качестве оружия.

Пыльная улица на задворках Киншасы сотрясается от криков и музыки.

Суеверные местные жители спешно закрывают двери: процессию из зевак и оркестра возглавляет огромный иссиня-черный негр.

На лицах детей восторг и страх: кажется, что исполина удерживает от нападения на прохожих лишь массивная цепь, зажатая в руках его хозяина.

Совсем скоро он схлестнется в схватке с колдуном, и не факт, что сила поможет ему против магии. В вуду-реслинге побеждает тот, кому благоволят духи предков.

Voodoo wrestling, также известная как Catch Fétiche, сочетает в себе традиционную африканскую борьбу и старые религиозные практики, с живыми животными, часто используемыми в качестве ритуальных инструментов.

Некоторые борцы используют черную магию, чтобы навредить своим противникам и пьют "отвары", усиливающие силу, приготовленные колдунами.

Матчи могут продолжаться от пяти до десяти дней и некоторые противники предпочитают использовать "вуду", а не физический бой.

Тем не менее, большинство из тех, кто выходит на ринг, владеют рядом боевых искусств, включая греко-римскую борьбу, различные традиционные африканские стили борьбы и кунг-фу.

Борьба "вуду" является вторым после футбола по пулярности видом спорта в Конго, в ней принимают участие даже женщины.

В 60-е по ТВ крутили американские бои, и конголезцы с воодушевлением начали осваивать новую дисциплину.

Драться они любили и умели, так что скоро страна удивила мир реслинга первым чемпионом.

Келе Келе Литука использовал зрелищные элементы традиционной борьбы либанда (к слову, из нее появилась капоэйра) и победил европейского чемпиона Клода Лерона.

Вдохновляющий пример. Но зачем тратить силы на тренировки, если предки оставили тебе приемчики покруче?

Эдингве Мото на Нгенге («Могучий Эдингве») был тем, кто сломал скучные американские правила.

Тем, кто вуду не практикует, приходится искать защиту у богов белых людей.

Big Papa T — легендарный боец, бывший элитный спецназовец конголезской армии, качал мускулы и оттачивал технику.

В первом же бою против колдуна с удивлением обнаружил себя танцующим на ринге против воли.

С тех пор соблюдает два правила: поститься накануне боя и приходить на него в сопровождении пастора.

Вроде, работает: Большой Папа дважды побеждал одиозного Эдингве.

Жанр требует создания яркого образа борца, а в вуду-реслинге образ должен не только впечатлить зевак, но и напугать еще до боя.

Впрочем, тут конголезцам даже придумывать ничего не нужно.

Население страны разбито на 200 племен, так что вдохновение черпают из этнических и культовых особенностей.

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