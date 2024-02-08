Александр Малинин после возвращения в Россию попал в большой скандал

12:01 2024-02-08
Александр Малинин после возвращения в Россию попал в большой скандал

Депутаты Саратовской облдумы обвинили артиста, который два года живет в Германии и дает концерты в РФ, что он пытается усидеть на двух стульях.

Два года назад Александр Малинин обосновался в Германии, сообщает КП. Дети Александра и Эммы Фрол и Устинья окончили европейские вузы и с детства живут вдали от России. Однако недавно певец вернулся на Родину и попал в скандал.

В частности, инцидент случился в связи с его выступлением в Саратове. Ранее депутаты Саратовской областной думы хотели запретить 65-летнему артисту зарабатывать деньги в России, обвинив его в том, что он пытается усидеть на двух стульях.

Причина в том, что за два года Малинин ни разу не обозначил своей позиции по СВО. Малинин также является народным артистом Украины и от этого звания не отказывается. Активистов это возмутило до глубины души.

Но концерт состоялся. По словам саратовских активистов, певец якобы обещал со сцены поддержать проведение СВО, но свое обещание не исполнил.

"Малинин со сцены пробормотал пустые и глупые слова. Он просто боится потерять возможность жить в Германии. Знает, что ему в Европе сразу выпишут «черную метку», если он публично поддержит Россию. Ему выгоднее тихо зарабатывать деньги здесь и спокойно тратить во вражеских странах" - заявил глава комитета по соцполитике Саратовской областной думы Роман Грибов.

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