Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Телеведущий Сергей Соседов признался в беседе с News.ru, что он не против заменить Филиппа Киркорова в качестве члена жюри шоу «Маска».

Музыкальный критик назвал передачу ярким, интересным и необычным проектом. По словам Соседова, на российском телевидении ранее ничего подобного не было. Он также высоко оценил костюмы, созданные в программе.

"Сами маски, которые создаются для шоу, просто потрясающие", - отметил музыкальный критик. Единственная проблема, считает Соседов, - то, что передачу слишком часто показывают.

Он считает, что «Маска» - это праздник, он не должен быть чем-то обыденным, вечным, потому что шоу зрителям просто наскучит».