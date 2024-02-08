Малярийный комар: надо ли бояться этого «монстра»

15:43 2024-02-08
Малярийный комар: надо ли бояться этого «монстра»

Что из себя представляет малярийный комар и так ли он страшен, как о нем говорят.

На самом деле все конечно же не так. Это комар-долгоножка, он же карамора.

Не удивительно, что за такую внешность наш герой получил недобрую репутацию в народе.

Деревенские бабки впечатлились его видом настолько, что повесили на несчастного комара все грехи, которые только можно повесить на насекомое.

Мол, и кусается он больно, и крови пьёт много, и заразу разносит похлеще, чем коронавирус — малярию.

Поэтому бедного карамора неизбежно карают тапком. Правда, кара эта отнюдь не заслуженная!

На деле наш герой истинный романтик с тонкой душевной и телесной организацией.

Живёт комар всего 1-2 недели. Малярией и другими болячками он не сможет заразить вас при всём желании — ни самки, ни, уж тем более, самцы кровь не пьют.

В отличие от своих назойливых родственников, которые сосут что попало у кого попало, комары-долгоножки перешли на веганский рацион в виде нектара.

О потомстве комары задумываются под конец своего недельного существования. По факту, деточки — единственная цель их жизни.

Самец находит даму по запаху, и вот тут начинается шок контент.

При виде обворожительной барышни, у парня встаёт спирально закрученный эдеагус.

Самая жесть в том, что после совокупления с самкой вытащить обратно мужской "агрегат" самец уже не сможет.

Свой "штопор" он оставляет даме в подарок, тем самым блокируя все входы и выходы для других самцов.

Оскопив самца, самка откладывает яички в почву. Вылупившиеся "сырники" едят мертвечину, но не животную, а растительную.

Таких животных называют детритофаги, они способствуют разложению органики, и за это мы говорим им спасибо.

А вот тех деточек, которых самка высадила на твоём огороде, лучше уничтожить от греха подальше.

Вместо прогнившей листвы они с удовольствием хомячат живые растения, поедая их корни и стебли.

Так будущие комары переживут осень, зиму и весну. Крыльями дети караморы обзаведутся лишь к лету.

Так что если вы не картошка, огурец или какой другой овощ — бояться комара-долгоножки нечего.

Насекомое, несмотря на свой жуткий вид, абсолютно безвредно для человека.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
17:37

Марина Смирнова

Речные рыбы, которые идеальны для запекания

Речные рыбы, которые идеальны для запекания

Многие рыбаки любят не только ловить рыбу, но и готовить из нее различные блюда, например, запекать в духовке.
Марина Смирнова
16:52

Марина Смирнова

Эксперты рассказали, почему на меде бывает белая пена

Эксперты рассказали, почему на меде бывает белая пена

В магазинах сегодня большой выбор разных видов меда - от светлого, до темного, гречишный, жидкий, твердый, но некоторых смущает белая пена на продуктах.
Марина Смирнова
16:36

Марина Смирнова

Какая трава для тли самая страшная

Какая трава для тли самая страшная

Тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев, но есть трава, которую насекомое боится.
Марина Смирнова
16:22

Марина Смирнова

Печальная судьба ребенка-маугли по имени Дина Саничар

Печальная судьба ребенка-маугли по имени Дина Саничар

История Маугли, мальчика-волка, является одной из самых известных в международном фольклоре - в жизни такие истории тоже случались.
Марина Смирнова
16:13

Марина Смирнова

Надо ли обрывать цветки у картофеля для высокого урожая: мнение огородников

Надо ли обрывать цветки у картофеля для высокого урожая: мнение огородников

Над повышением урожайности картошки многие десятилетия бьются как ученые, так и рядовые дачники.
Марина Смирнова
16:06

Марина Смирнова

В Вест-Индии и Южной Америке есть необычное и опасное дерево шрапнель

В Вест-Индии и Южной Америке есть необычное и опасное дерево шрапнель

Глядя на его двухметровый в диаметре ствол с гигантскими шипами, трудно поверить, что дерево - сородич обычного молочая.
Марина Смирнова
15:58

Марина Смирнова

Протез, которым можно управлять силой мысли

Протез, которым можно управлять силой мысли

Ученые из Университета Северной Каролины смогли синхронизировать робо-протез и сигналы мозга.
article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.

article_image 06:30

Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

За нарушение такого правила отдыхающим в этой стране придется заплатить штраф в размере 100 - 150 евро.

article_image 06:29

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.