Малярийный комар: надо ли бояться этого «монстра»

На самом деле все конечно же не так. Это комар-долгоножка, он же карамора.

Не удивительно, что за такую внешность наш герой получил недобрую репутацию в народе.

Деревенские бабки впечатлились его видом настолько, что повесили на несчастного комара все грехи, которые только можно повесить на насекомое.

Мол, и кусается он больно, и крови пьёт много, и заразу разносит похлеще, чем коронавирус — малярию.

Поэтому бедного карамора неизбежно карают тапком. Правда, кара эта отнюдь не заслуженная!

На деле наш герой истинный романтик с тонкой душевной и телесной организацией.

Живёт комар всего 1-2 недели. Малярией и другими болячками он не сможет заразить вас при всём желании — ни самки, ни, уж тем более, самцы кровь не пьют.

В отличие от своих назойливых родственников, которые сосут что попало у кого попало, комары-долгоножки перешли на веганский рацион в виде нектара.

О потомстве комары задумываются под конец своего недельного существования. По факту, деточки — единственная цель их жизни.

Самец находит даму по запаху, и вот тут начинается шок контент.

При виде обворожительной барышни, у парня встаёт спирально закрученный эдеагус.

Самая жесть в том, что после совокупления с самкой вытащить обратно мужской "агрегат" самец уже не сможет.

Свой "штопор" он оставляет даме в подарок, тем самым блокируя все входы и выходы для других самцов.

Оскопив самца, самка откладывает яички в почву. Вылупившиеся "сырники" едят мертвечину, но не животную, а растительную.

Таких животных называют детритофаги, они способствуют разложению органики, и за это мы говорим им спасибо.

А вот тех деточек, которых самка высадила на твоём огороде, лучше уничтожить от греха подальше.

Вместо прогнившей листвы они с удовольствием хомячат живые растения, поедая их корни и стебли.

Так будущие комары переживут осень, зиму и весну. Крыльями дети караморы обзаведутся лишь к лету.

Так что если вы не картошка, огурец или какой другой овощ — бояться комара-долгоножки нечего.

Насекомое, несмотря на свой жуткий вид, абсолютно безвредно для человека.