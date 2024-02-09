После выхода «Слова пацана» у Маргариты Суханкиной вдвое выросли гонорары

Заслуженная артистка РФ Маргарита Суханкина в этому году отметит 60-летний юбилей. Отличным подарком для певицы стал выход сериала о молодежных группировках Казани «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В популярной ленте прозвучали несколько хитов группы «Мираж» - «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе», «Я не шучу» и другие. Спрос на эти хиты 90-ых снова на пике славы.

Маргарита Суханкина в интервью Алене Жигаловой в ее проекте "Алена, блин" призналась, что у нее сейчас "поперла совершенно невероятная история с гастролями".

По словам звезды, телефон ее директора разрывается, все просят песни из «Слово пацана».

На вопрос, как это отразилось на размерах гонораров, певица ответила, что это "коммерческая тайна". Но при этом добавила, что цена на ее выступление выросла вдвое примерно.