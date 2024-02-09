Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

18:28 2024-02-09
Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

При этом имени артиста продюсер не раскрыл, предложив подписчикам самим угадать, кто это может быть.

Кавер-версия появится у песни «Мой мармеладный» в исполнении иностранного артиста. Продюсер Максим Фадеев долго не мог передать права на этот трек иностранцам из-за санкций в отношении РФ, сообщает Рамблер.

Однако одному артисту все-таки удалось договориться с автором песни. Об этом написал сам Фадеев в своих соцсетях.

«После взлета в международных чартах этого трека мы получили свыше ста международных запросов - из Штатов, Германии, Британии, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и других", - поделился продюсер.

По словам Фадеева, одному артисту все-таки удалось договориться с автором композиции, представив ему убедительную версию кавера на трек „Мой мармеладный".

Продюсер уточнил, что релиз состоится в течение месяца. Однако имени артиста Фадеев не раскрыл, предложив подписчикам угадать, кто это может быть. 

Написанная Фадеевым песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify, куда попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность. А в России «Мой мармеладный» в исполнении певицы Кати Лель получила популярность еще 20 лет. 

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