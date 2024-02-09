Дачники рассказали, как увеличить урожай крупной малины

Малина любит укрытые корни. Она отлично себя чувствует и хорошо плодоносит, когда почва вокруг кустов укрыта сеном, перегноем, срезанной зеленью, травой.

Поэтому лучше заложить корни крапивой, срезанными люпинами, компостом.

Речь конечно же не идет о зарослях сорняков, это не совсем то укрытие для малины. А вот органика – да! Малина любит "закрытые ноги".

Малина требовательная к достатку влаги. И укрытие как раз помогает сохранить влагу в почве.

В условиях сухого грунта малина вырастает мелкая и сухая, листья желтеют, сохнут и опадают.

Если вы не занимаетесь поливами кустов и деревьев в саду, для малины рекомендуется все же сделать исключение.

Она очень любит воду, особенно важен достаток воды в период созревания ягод.

Если хотите получить крупные и сочные ягоды, обязательно хотя бы пару раз за время их созревания полейте малинник.

Малина очень любит подкормки органикой. Это еще одна причина, по которой надо укрыть почву вокруг кустарников зеленью или компостом.

Минеральные удобрения малине тоже не помешают, но именно на органику она отзывается лучше всего.

Поэтому при возможности всегда нужно отдавать предпочтение помету, золе, компосту, настоям трав.

Кстати, поливать малину летом можно не обычной водой, а тем же крапивным настоем: он дает калий и азот, которые нужны для пышной зелени и обильного плодоношения.

Малина любит солнечные местечки. Не ярый солнцепек конечно, но хороший достаток света.

Она и в природе растет чаще всего на солнечных местечках или полутени: на опушках лесов, возле дорог.

Именно на солнце малина вырастает крупной и сладкой, да и созревает быстрее, пока гусенички не подъели ягодки.

Поэтому малине лучше выделять солнечный уголок (по крайней мере в северных регионах и средней полосе).

И еще один момент ухода, который также влияет на урожайность кустарника,– это его обрезка.

Если регулярно не срезать старые и больные побеги, не вырезать поросль, малина со временем совсем измельчает, будет сухой, невкусной, не такой душистой.

Она будет быстро разрастаться, густеть, а не плодоносить.

В ограниченных условиях она будет растить крепкие хорошо плодоносящие побеги, обильно цвести и завязывать ягодки, давать богатые урожаи.