Мисс Вселенная разрешила замужним женщинам, матерям участвовать в конкурсе

23:32 2024-02-09
Мисс Вселенная разрешила замужним женщинам, матерям участвовать в конкурсе

Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2020" Андреа Меза из Мексики считает принятые правила "сексистскими" и "нереалистичными".

Начиная с 2023 года семейное положение и родительский статус больше не будут влиять на право участия в конкурсе.

До сих пор правила конкурса Мисс Вселенная гласили, что победительницы конкурса Мисс Вселенная должны быть незамужними и оставаться таковыми на протяжении всего срока владения титулом.

Матери также исторически были исключены, и традиционно ожидалось, что победительницы не забеременеют, пока будут править как Мисс Вселенная.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
23:48

Марина Смирнова

Эксперты посоветовали обязательно добавить редис в свой рацион

Эксперты посоветовали обязательно добавить редис в свой рацион

Редиску, младшую «сестру» редьки, уважают диетологи, критикуют гастроэнтерологи и превозносят онкологи.
Марина Смирнова
23:44

Марина Смирнова

Как можно быстро уснуть в жару или духоту и надолго охладиться

Как можно быстро уснуть в жару или духоту и надолго охладиться

Есть несколько надежных способов быстро охладиться, чтобы задремать и хорошо выспаться в жаркую погоду.
Марина Смирнова
23:39

Марина Смирнова

Врачи объяснили, почему во время месячных тянет на сладкое

Врачи объяснили, почему во время месячных тянет на сладкое

Практически каждая девушка хоть раз сталкивалась с ситуацией, когда в критические дни ей очень хотелось сладкого.
Марина Смирнова
23:35

Марина Смирнова

Что будет, если употреблять в пищу хлеб или другую еду с плесенью

Что будет, если употреблять в пищу хлеб или другую еду с плесенью

Хлеб, который продается в нарезанном виде, более подвержен заражению плесенью, чем цельный.
Марина Смирнова
23:28

Марина Смирнова

Огородники объяснили, из-за чего у огурцов чахнут листья

Огородники объяснили, из-за чего у огурцов чахнут листья

Такое явление хоть и встречается довольно часто, но даже на бывалых садоводов наводит панику.
Марина Смирнова
23:16

Марина Смирнова

Огородники рассказали о лучших подкормках для баклажана

Огородники рассказали о лучших подкормках для баклажана

Многие огородники подкармливают синенькие специальными покупными удобрениями, считая, что они более эффективны.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.