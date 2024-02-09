Мисс Вселенная разрешила замужним женщинам, матерям участвовать в конкурсе

Начиная с 2023 года семейное положение и родительский статус больше не будут влиять на право участия в конкурсе.

До сих пор правила конкурса Мисс Вселенная гласили, что победительницы конкурса Мисс Вселенная должны быть незамужними и оставаться таковыми на протяжении всего срока владения титулом.

Матери также исторически были исключены, и традиционно ожидалось, что победительницы не забеременеют, пока будут править как Мисс Вселенная.