Некоторые виды рыб строго запрещено ловить в России

10:32 2024-02-11
Некоторые виды рыб строго запрещено ловить в России

Эти рыбы являются действительно редкими и находятся на грани вымирания, но запреты иногда выглядят странно.

Вот, например, один странный запрет. Несколько лет назад в Ленинградской области в региональную Красную книгу внесли голавля.

Эта рыба в больших количествах встречается в реках области. Правда, голавль – рыба не стайная и поймать его много довольно сложно.

К тому же у этого лобастого полухищника не самое вкусное мясо, и он просто напичкан костями, поэтому многие рыболовы охотятся на него из спортивного интереса по принципу «поймал-отпустил».

Хорошо хоть потом решили исключить голавля из Красной книги.

Бывают еще более странные ситуации. В Карелии одно время под запретом находилась ловля хариуса, тогда как форель ловить разрешалось.

При этом численность хариуса во много раз превышала численность форели. В настоящее время это правило отменено.

Если бегло посмотреть на список рыб, которых запрещено ловить в нашей стране, то можно сильно удивиться.

Список включает в себя 48 видов рыб. Все они включены в Красную книгу РФ. Но разобравшись, что к чему, можно немного расслабиться.

О некоторых рыбах вы, скорее всего, даже никогда не слышали. То есть примерно треть рыб из данного списка нам не удастся не только поймать, но и просто увидеть.

Но, если вас с ней поймают, то может произойти такое, что простым штрафом отделаться не выйдет.

Например, Лжелопатонос, Щиповка предкавказская.

В списке запретных для вылова видов 16 рыб принадлежат к отряду лососеобразных.

Некоторые из них действительно встречаются редко и то, что их нельзя ловить, очевидно, правильно.

Других же вполне можно ловить – где-то по лицензии, а где-то без таковой.

Обязательно надо учитывать особенности Правил любительского и спортивного рыболовства в конкретном регионе.

Если где-то берша можно ловить столько, сколько позволяют нормы вылова, то в другой области его ловля находится под запретом.

Когда речь доходит до осетровых рыб, сразу возникают вопросы.

Нужно зарубить себе на носу, что ловить осетровых нигде, кроме платных водоемов, нельзя. Это чревато серьезными последствиями.

Вот чем грозит поимка осетра или другой осетровой рыбы (кроме стерляди):

штрафом до одного миллиона рублей;

обязательными работами до 490 часов;

принудительными работами сроком до 4 лет и штрафом до одного миллиона рублей;

лишением свободы на срок до 4 лет с таким же штрафом.

Наше законодательство в этом отношении достаточно гуманно.

В Иране за незаконную добыча осетров грозит смертная казнь.

Так что, если вам попался осетр лучше его выпустить, от греха подальше.

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