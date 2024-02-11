Как сохранить свежесть срезанных тюльпанов: экспертное мнение цветовода

20:51 2024-02-11
Как сохранить свежесть срезанных тюльпанов: экспертное мнение цветовода

Срезанные тюльпаны могут отлично чувствовать себя и оставаться свежими до 12 дней: рассказываем, как это сделать.

В зависимости от сорта и свежести, срезанные тюльпаны могут жить в вазе от пяти до двенадцати дней.

Рассказываем, с помощью каких маленьких хитростей можно продлить жизнь вашему букету, а также как сделать так, чтобы стебли срезанных тюльпанов оставались ровными и прямыми, а цветки не раскрывались слишком сильно.

Как сохранить срезанные тюльпаны свежими

Подрежьте стебли

Перед тем, как ставить тюльпаны в воду, подрежьте стебли на 3-5 сантиметров, это позволит воде легче проникать внутрь и дольше там оставаться.

Проводите обрезку под струей воды, чтобы пузырьки воздуха не попали внутрь стебля и не создали пробку, препятствующую попаданию воды. Также старайтесь делать срез под углом, чтобы увеличить площадь надреза.

Сразу же поставьте цветы в воду

Некоторые срезанные цветы могут какое-то время обойтись без воды и при этом сохранить свежесть, но только не тюльпаны. Старайтесь, чтобы они как можно скорее оказались в воде.

Выберите правильное место

Подальше от прямых солнечных лучей, как можно дальше от батарей центрального отопления и от фруктов. Да-да, аромат фруктов не нравится тюльпанам, они от него быстрее вянут.

Как можно чаще меняйте воду

Вода, в которой стоит ваш букет, должна быть свежей, поэтому меняйте ее через день. И всякий раз подрезайте стебли примерно на 1 сантиметр.

Можно ли оживить увядшие тюльпаны

Если букет тюльпанов, принесенный домой, кажется слегка увядшим, не отчаивайтесь: эти цветы могут поникнуть, так как в стеблях недостаточно воды.

Но если подрезать стебли, поставить букет в свежую прохладную воду и оставить на ночь в прохладной комнате, скорее всего, они сразу оживут.

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