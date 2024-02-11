Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Возьмите обрывок лески в руки, метра хватит. Потяните за оба конца. Процентов на 15-20, даже самая плохая леска, будет растягиваться.

Теперь возьмите метровый обрывок шнура плетёного. Потяните за оба конца. Очевидно, растягиваться он вообще никак не будет.

А теперь представьте, что рыбачите вы на поплавочную удочку, и клюнул у вас карпик какой-нибудь килограмма на полтора, или даже карасик грамм на 800. Бойкая, активная рыба, ходит по сторонам.

Была бы у вас леска, она бы резкие рывки гасила, растягивалась немного, амортизировала.

А если шнур у вас стоит – никакой амортизации не будет. Вероятность схода вырастает.

Нет, шнур не порвётся, просто на одном из рывков, когда натяжение шнура будет максимальным, вы порвёте рыбе пасть, губу в частности. От этого она и сойдёт.

Шнур есть смысл использовать на донке, например. Тот же карась или карпик у вас клюнет, но у вас уже дистанция имеется приличная.

Рывки, во-первых, будут не так сильно ощущаться на дистанции, во-вторых, их вы будете удилищем гасить, в третьих – на катушке у вас есть фрикцион. Здесь такой сход маловероятен.

В фидерной рыбалке, наоборот, чаще шнур на катушке используем, нежели леску.

«Так можно же на поплавочной удочке тоже катушку с фрикционом поставить, да и удилищем рывки можно гасить?», – хороший вопрос. Здесь дело в том, что дистанция у вас короткая.

Под берегом зачастую травы много, коряг, камыша, и прочих неприятностей. Чуть дашь рыбе загулять – попрощаешься не только с рыбой, но ещё и с оснасткой своей.

Рыбой нужно «управлять» на вываживании, если речь идёт о рыбалке в подобных местах. Леска здесь будет практичнее.