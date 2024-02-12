Жаклин Фернандес: малоизвестные факты из жизни

У нее еще несколько почетных титулов: бывшая модель и победительница конкурса «Мисс Шри-Ланка» (Miss Universe Sri Lanka) 2006 года, участница конкурса Мисс Вселенная 2006.

После победы на конкурсе "Мисс Шри-Ланка" в 2006 году Жаклин год спустя снялась в своем первом коммерческом музыкальном клипе "О сати" шри-ланкийского дуэта Батия и Сантуш.

А еще два года спустя Жаклин дебютировала в Болливуде в фильме "Алладин".

Жаклин Фернандес - одна из самых обсуждаемых знаменитостей Болливуда. Она завоевала огромную популярность среди широких масс в социальных сетях.

Жаклин была настоящим уличным гонщиком, когда жила в Бахрейне. Актриса утверждает, что она и ее подруга были единственными девушками, принимавшими участие в уличных гонках и даже несколько раз побеждавшими.

Бывшая королева красоты Жаклин Фернандес брала уроки верховой езды в Клубе любителей верховой езды в Мумбаи. Она - настоящая наездница.

Жаклин открыла свой ресторан в Коломбо, Шри-Ланка.

Ресторан - это ее сотрудничество с японским шеф-поваром Дхаршаном.

Выделив континентальное меню, в котором также есть несколько блюд из книги рецептов ее бабушки, Жаклин ясно дала понять: "Я наполовину малазийка, но мы будем подавать традиционные блюда Шри-Ланки".

Жаклин начала свою карьеру в журналистике. Первоначально она начала вести телевизионные шоу в Бахрейне в возрасте четырнадцати лет.

Примадонна окончила факультет массовых коммуникаций в Австралии и переехала в Шри-Ланку, где активно занялась серьезной журналистикой.

Она начинала как тележурналист со специализацией в политике. Если бы дива не выиграла конкурс "Мисс Шри-Ланка" и не занялась моделированием, а затем актерским мастерством, она была бы частью средств массовой информации.

Жаклин не просто королева гламура, но и ярая общественная активистка. Она связана с организацией "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) в Азии и работает над предотвращением жестокого обращения с лошадьми.