Дана Борисова попала в больницу из-за препарата для похудения

Дана Борисова экстренна доставлена в больницу после того, как стала делать инъекции лекарства, чтобы похудеть, пишет СтарХит.

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что коллега лежала без сознания, когда ее нашла дочь Полина. Прибывшие медики привели звезду в чувство. Она пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение, тошноту, давление и тахикардию.

Родные не исключали запрещенные препараты, но Дана заявила, что не употребляет шесть лет. Блондинке после первичного осмотра врачи вынесли вердикт. По словам неврологов, "в состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни".

Артистке назначили комплекс медицинских мероприятий. По словам медиков, у Даны ярко выражен также тремор. У Борисовой стали трястись руки - сначала немного, потом сильнее. Без посторонней помощи теперь она не может даже взять стакан воды.