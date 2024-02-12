Дана Борисова попала в больницу из-за препарата для похудения

Дана Борисова экстренна доставлена в больницу после того, как стала делать инъекции лекарства, чтобы похудеть, пишет СтарХит.
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что коллега лежала без сознания, когда ее нашла дочь Полина. Прибывшие медики привели звезду в чувство. Она пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение, тошноту, давление и тахикардию.
Родные не исключали запрещенные препараты, но Дана заявила, что не употребляет шесть лет. Блондинке после первичного осмотра врачи вынесли вердикт. По словам неврологов, "в состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни".
Артистке назначили комплекс медицинских мероприятий. По словам медиков, у Даны ярко выражен также тремор. У Борисовой стали трястись руки - сначала немного, потом сильнее. Без посторонней помощи теперь она не может даже взять стакан воды.
Подобные проблемы появились у ведущей после того, как она стала принимать некий препарат для диабетиков, который широко используют в целях похудения.
В Сети много пишут про «чудодейственное» лекарство, но мало кто говорит о последствиях. Хотя те могут быть ужасными, вплоть до летальных исходов.
Дана не скрывает, что принимала препарат месяц и сбросила 9 килограммов. До идеального веса женщине оставалось скинуть еще пять-шесть кило. К слову, она делала уколы и 16-летней Полине - правда, всего дважды.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__