Что такое мшелоимство и надо ли с ним бороться

Термин «мшелоимство» также употребляется и в православии. Этим термином называется греховная страсть покупать постоянно новые вещи, которые не несут никакой пользы.

Другими словами, человек покупает вещи просто ради вещей. В результате в его доме накапливается большое количество вещей, которые с гордостью называются коллекцией.

Правда груду вещей, которая покупается по непонятному признаку, конечно, коллекцией вряд ли можно назвать.

Ведь истинная коллекция — это не что иное, как настоящий труд человека. Коллекционеры очень тщательно выбирают предмет коллекционирования.

Поэтому мшелоимство можно назвать «болезненной» формой коллекционирования. Собранные предметы покрываются пылью, они не могут быть использованы в полной мере.

А ведь так важно, чтобы каждый предмет, созданный человеком, все же использовался по своему прямому назначению.

Такое увлечение может появиться не только у состоятельных людей, но и у тех, кто не имеет большого достатка. Поэтому стоит избегать такого увлечения, которое потом может перерасти в серьезное заболевание.